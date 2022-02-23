ترامب يمدح بوتين بشأن أوكرانيا: يا لها من ذكاء

2022/02/23 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول الوضع الروسي الأوكراني، واصفا إياه بأنها خطوة ذكية جدًا.

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