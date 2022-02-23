علماء أعصاب يحققون تسجيل للحظة احتضار دماغ بشري

2022/02/23 | 10:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..سجل علماء الأعصاب نشاط دماغ بشري يحتضر واكتشفوا أنماط موجات دماغية إيقاعية في وقت قريب من الموت تشبه تلك التي تحدث أثناء الحلم واسترجاع الذاكرة والتأمل.وتقدم دراسة حول هذه النتائج المنشورة في Frontiers in Aging Neuroscience نظرة ثاقبة جديدة للدور التنظيمي المحتمل للدماغ أثناء الموت، وتقترح تفسيرا لتذكر الحياة في […]

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