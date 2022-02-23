نائب كردي سابق يكشف عن فساد في الملف النفطي للاقليم

2022/02/23 | 10:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اتهم النائب الكردي السابق غالب محمد علي، وزير النفط في بغداد بالفساد مع نظيره في الإقليم والسلطة الحاكمة، لافتا الى ان هناك اتفاق بين الجانبين على تسليم مليون لتر من الوقود الى الإقليم ليباع على المواطن بسعر مرتفع.وقال علي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة الاتحادية وخصوصا وزير النفط متفق مع وزارة الثروات الطبيعية […]

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