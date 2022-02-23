الرافدين يحذر من التعامل مع مواقع وهمية تدعي منح السلف والقروض

2022/02/23 | 10:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، زبائنه إلى عدم التعامل مع المواقع الوهمية التي تنشر معلومات عن السلف والقروض.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “هناك مواقعاً وهمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمارس النصب والاحتيال والابتزاز بحق الزبائن من خلال ايهامهم بمنح السلف والقروض مستغلين عدم معرفة […]

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