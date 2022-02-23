الإطار: تحالف الثبات الوطني هدفه الرئيسي تصحيح العملية السياسية

2022/02/23 | 10:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن دولة القانون محمد الشمري ، الأربعاء، عن قرب انبثاق تكتل برلماني جديد يضم كتلا سياسية شيعية ابرزها الاطار التنسيقي ، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من وراء إنشاء التكتل البرلماني الجديد وهو لتكوين الكتلة الأكبر وتصحيح العملية السياسية والوقوف بوجه القرارات المضرة بالشعب .وقال الشمري في تصريح لـ […]

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