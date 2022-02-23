الخطوط الجوية العراقية تسير رحلة إستثنائية إلى الصين

2022/02/23 | 10:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت الخطوط الجوية العراقية، تسيير رحلة إستثنائية إلى الصين، استجابة لمناشدة قدمها عدد من التجار العراقيين.

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