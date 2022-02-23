لجنة المسابقات ترجح إيقاف الدوري الممتاز خلال تجمع المنتخب الوطني

2022/02/23 | 10:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الاربعاء، عن إمكانية إيقاف مباريات الدوري الممتاز مع تجمع المنتخب الوطني.وقال عضو اللجنة نجم الاوسي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “لجنة المسابقات لم تضع حتى الان خطتها خلال فترة تجمع المنتخب الوطني تحضيراً لتصفيات المونديال”.وأضاف أن “المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة لديه […]

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