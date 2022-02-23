المصرف العقاري يُنهي 14 ألف معاملة قرض لشراء الدور السكنية

2022/02/23 | 10:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استكمل المصرف العقاري، الأربعاء، 14 الف معاملة قرض لشراء الدور السكنية.

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وذكرت وزارة المالية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 شباط 2022)، أن "المصرف العقاري انجز عدد من المعاملات ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي ( قروض شراء الوحدات السكنية)".

وأكد المصرف "استكمال صرف 5702 معاملة قرض لشراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية الاستثمارية ، فيما بلغ عدد المعاملات المصروفة لغرض الشراء من خارج المجمعات السكنية 7871 ".

فيما أشار المصرف إلى "تقديم كافة اشكال الدعم اللازم للمشاريع الاستثمارية السكنية من خلال التسويق لمبادرة البنك المركزي الخاضعة لقانون الاستثمار في كافة المحافظات ، وقيام المصرف بأجراء الزيارات الميدانية لمختلف المشاريع المدعومة من اجل الوقوف ومتابعة مراحل انجاز المشاريع السكنية".

كما بين المصرف "استمرار رؤيته الهادفة تقديم مختلف قروض الاسكان خلال المرحلة المقبلة وفق الخطط والبرامج التي وضعها للسنة الحالية 2022".

وذكر المصرف أن "تسهيلاته تأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية الى التقليل من حدة أزمة السكن ، اضافة الى تعزيز دور مختلف المشاريع الاستثمارية ورفع مستوى قطاع البناء والاسكان مع تقديم افضل الخدمات واجودها لكافة شرائح المجتمع العراقي".

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