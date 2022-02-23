2022/02/23 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسين

في كل عام تتآمر علينا "الإمبريالية"

اللعينة وتضع العراق في مؤخرة الدول

التي في مجال التعليم والتربية، لكنها

هذا العام تمادت أكثر وكشرت عن أنيابها

الاستعمارية فأخرجتنا ومعنا القوى

الكبرى "الي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية والتعتيم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية والتعتيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).