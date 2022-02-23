لتحيا ذاكرة السمكة

2022/02/23 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

حمل إلي الفيسبوك يوم أمس رسالة غاضبة

من قارئ، حول العمود الثامن ليوم أمس

وكان بعنوان "قتلوا الاقتصاد وأحيوا

اللصوصية [https://non14.net/144731]"، يؤنبني فيه

لأنني لم أؤمن بالنائب "حاكم

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