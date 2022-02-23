2022/02/23 | 10:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تعطل دوام الأحد بذكرى استشهاد الأمام الكاظم (ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تعطل دوام الأحد بذكرى استشهاد الأمام الكاظم (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).