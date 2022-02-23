سياسي يمني: المنظمات الدولية تضع تقاريرها الانحيازية مقابل المال السعودي

2022/02/23 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..استنكر الكاتب والمحلل السياسي اليمني حميد عبد القادر ، الاربعاء ، تبني منظمات وهيئات تابعة للأمم المتحدة تعمل حاليا في اليمن على إصدار تقاريرها بناء على ما تحمله من توجه سياسي سعودي مقابل الماء.وقال عبد القادر في تصريح لـ / المعلومة/ ان “اسوء ما أنتجته الحرب على اليمن هو ارتهان المنظمات […]

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