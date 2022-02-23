رقم مميز لزياش أمام ليل في دوري الأبطال

2022/02/23 | 10:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ساهم المغربي حكيم زياش، في فوز فريقه تشيلسي على ضيفه ليل 2-0 مساء الثلاثاء، على ملعب “ستامفورد بريدج”، في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وصنع زياش هدف فريقه الأول في المباراة، حيث نفذ ركلة ركنية على رأس زميله الألماني كاي هافرتز، الذي دك الكرة في الشباك بالدقيقة الثامنة.[…]

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