2022/02/23 | 10:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية تعقد جلستها للنظر في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/23 | 10:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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