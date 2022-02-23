كاميرا توثق لحظة نادرة لعواء ذئب في البريّة.. وخبير: أشبه بالفوز باليانصيب

2022/02/23 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت عدسة كاميرا عواء الذئب المثالي..المزيد لدى مراسلة CNN، جين موس.

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