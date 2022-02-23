هل يكشف التحليل الجيني مزاعم النسب العلوي الفاطمي؟ - علاء اللامي

2022/02/23 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي هل يكشف التحليل الجيني حقيقة مزاعم الادعاء بالنسب العلوي الفاطمي؟ تجربة الجزائر: شاعت في العراق وبشكل واسع ظاهرة الانتساب إلى النسب النبوي وادعاء اللقب والنسب العلوي والحسيني والحسني والموسوي والهاشمي وتفرعاتها، منذ عدة عقود.



ولكن هذه الظاهرة تفاقمت كثيرا بعد قيام حكم المحاصصة الطائفية العرقية بعد الاحتلال الأميركي وهيمنة الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية على الحكم، ونشوء الإقطاع الديني كمقاولات ......





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