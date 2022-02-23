2022/02/23 | 10:48 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد تمكن علماء المركز الموحد للتقنيات الجينية بجامعة بيلغورود الروسية، من إنماء فئران مخبرية تساعد على تسريع ابتكار أدوية خاصة لعلاج “كوفيد-19”.
ويشير أليكسي ديكين، مدير المركز، إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف كان لا بد من حيوانات مخبرية يمكن أن تصاب بسهولة بعدوى فيروس SARS-Cov-2 .
ولكن كما هو معروف الفئران […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء روس يبتكرون أدوية خاصة لعلاج “كوفيد-19”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويشير أليكسي ديكين، مدير المركز، إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف كان لا بد من حيوانات مخبرية يمكن أن تصاب بسهولة بعدوى فيروس SARS-Cov-2 .
ولكن كما هو معروف الفئران […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء روس يبتكرون أدوية خاصة لعلاج “كوفيد-19”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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