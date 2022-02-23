علماء روس يبتكرون أدوية خاصة لعلاج “كوفيد-19”

2022/02/23 | 10:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد تمكن علماء المركز الموحد للتقنيات الجينية بجامعة بيلغورود الروسية، من إنماء فئران مخبرية تساعد على تسريع ابتكار أدوية خاصة لعلاج “كوفيد-19”.ويشير أليكسي ديكين، مدير المركز، إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف كان لا بد من حيوانات مخبرية يمكن أن تصاب بسهولة بعدوى فيروس SARS-Cov-2 .ولكن كما هو معروف الفئران […]

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