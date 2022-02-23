مصدر: أمانة مجلس الوزراء تعطل الدوام ليوم الأحد المقبل بذكرى استشهاد الأمام الكاظم عليه السلام

2022/02/23 | 10:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستعطل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام”.وأضاف المصدر أن “محافظة بغداد وعدة محافظات ستعلن قراراً مماثلاً من أجل […]

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