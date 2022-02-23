المصرف العقاري يحصي عدد المعاملات المنجزة و المصروفة خلال 2021

2022/02/23 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المصرف العقاري، أحد تشكيلات وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن عدد المعاملات المنجزة والمصروفة خلال العام 2021 ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي (قروض شراء الوحدات السكنية) .وذكر بيان للوزارة تلقته(بغداد اليوم)، أن "المصرف العقاري استكمل صرف 5702 معاملة قرض لشراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية الاستثمارية، فيما بلغ عدد المعاملات المصروفة لغرض الشراء من خارج المجمعات السكنية 7871 معاملة".وأكد المصرف، خلال البيان، "تقديم جميع أشكال الدعم اللازم للمشاريع الاستثمارية السكنية من خلال التسويق لمبادرة البنك المركزي الخاضعة لقانون الاستثمار في المحافظات كافة، وقيام المصرف بإجراء الزيارات الميدانية لمختلف المشاريع المدعومة من أجل الوقوف ومتابعة مراحل إنجاز المشاريع السكنية".وأشار إلى "استمرار رؤيته الهادفة لتقديم مختلف قروض الإسكان خلال المرحلة المقبلة وفق الخطط والبرامج التي وضعها للسنة الحالية 2022"، لافتاً، الى، أن "التسهيلات المقدمة من المصرف العقاري تأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية الى التقليل من حدة أزمة السكن، إضافة الى تعزيز دور مختلف المشاريع الاستثمارية ورفع مستوى قطاع البناء والأسكان مع تقديم أفضل الخدمات وأجودها لشرائح المجتمع العراقي كافة".

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