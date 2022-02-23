لليوم الثاني على التوالي.. عاطلون عن العمل يغلقون شركة نفط ذي قار

2022/02/23 | 10:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تصعيد احتجاجي.

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