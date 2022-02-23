إيقاف عقود أكثر من 600 موظف من مزدوجي الرواتب في ذي قار

2022/02/23 | 10:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الاربعاء، عن ايقاف اكثر من 600 موظف من مزدوجي الرواتب في المحافظة.وقال الغزي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “اللجنة المشكلة للنظر في التقاطع الوظيفي لعقود المشاريع مع الدوائر الحكومية، وجدت اكثر من 600 شخص قابل للزيادة، متعينين في مؤسسات حكومية اخرى ويتقاضون […]

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