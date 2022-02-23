بوتين: روسيا مستعدة للبحث عن

2022/02/23 | 11:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن موسكو مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والدول الغربية، مشددا في الوقت ذاته على أن مصالح بلاده وأمنها "غير قابلة للتفاوض".

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