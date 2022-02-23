الأمّيَّة تغزو مجتمعنا

2022/02/23 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح العلي

بعد أن كان العراق في منتصف السبعينات

قاب قوسين أو أدنى من التخلص تماما من

الأمّيَّة، تأتي التقارير المحلية

والدولية لتسجلَ ارتفاعا كبيرا في

مستويات محو الأمّيَّة في مجتمعنا، ففي

احصا

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