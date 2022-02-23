عاقبة التأجيل.. التعقيد

2022/02/23 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سالم مشكور

تأجيل حلّ الملفات الإشكالية عادة ما

يؤدي إلى تعميق المشكلّة.



التأجيل هو

هروب من مواجهة إشكاليات الحل وتبعاته،

لكن الخلاف يصبح أعمق والحل أصعب.



هكذا

تعامل السياسيون العراقيون منذ العا

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