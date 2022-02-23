مشروع داري وخدمة الأراضي السكنيَّة

2022/02/23 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.يحيى حسين زامل

لعل أقصى ما يطمح له المواطن العراقي

دارا ملائما يسكن فيه، ولذلك فإن مشروع

داري الحكومي لو تكلل بالنجاح فسيكون

إنجازا كبيرا لهذه الحكومة، وسيكون

بصمة واضحة في تاريخ الحكومات

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