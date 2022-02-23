أمن الحشد يصدر توضيحاً بشأن اعتقال إرهابيين

2022/02/23 | 11:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت مديرية الأمن والانضباط/ والتحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن اعتقال عدد من الإرهابيين مؤخرا، مؤكدة ان كافة تحركاتها لا تتم إلا بشكل قانوني ورسمي وبعيدة كل البعد عن الاستهداف الشخصي أو الطائفي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “تداولت في الآونة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي […]

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