2022/02/23 | 11:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kk8x_6KZBqA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جـــــولة صباح دجلة في محافظة كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جـــــولة صباح دجلة في محافظة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).