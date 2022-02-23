قائدة شرطة الانبار السابق: عودة الارهاببين من الهول سيؤدي الى احياء داعش بالعراق

2022/02/23 | 11:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..حذر قائدة شرطة الانبار السابق والخبير العسكري طارق العسل، الأربعاء، من خطورة إعادة عوائل تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول السوري، مبينا ان اعادة تلك العوائل يسهم في احياء التنظيم.وقال العسل في تصريح لـ/المعلومة/ إن “إعادة تلك العوائل يشكل خطورة كبيرة، وتساهم بإعادة نشاط داعش الإرهابي”.وأضاف أن “داعش الإرهابي بات يشكل تهديدا […]

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