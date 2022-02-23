عاجل.. أمانة مجلس الوزراء تعطل الدوام يوم الأحد المقبل

2022/02/23 | 11:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطل الدوام يوم الأحد المقبل بذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام).

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أمانة مجلس الوزراء تعطل الدوام يوم الأحد المقبل أولاً على النور نيوز.

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