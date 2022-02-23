بوتين: مصالح روسيا غير قابلة للتفاوض ومستعدون لحل دبلوماسي

2022/02/23 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن مصالح بلاده وأمنها “غير قابلة للتفاوض”، مع تشديده في الوقت ذاته على أن موسكو مستعدة للبحث عن “حلول دبلوماسية” للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والغرب.وفي كلمة متلفزة، قال بوتين بمناسبة يوم المدافع عن الوطن: “لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر […]

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