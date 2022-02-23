2022/02/23 | 11:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال من الممكن إيقافه إذا تصرفت أوكرانيا وحلفاؤها "بطريقة متحفظة للغاية وواصلوا الضغط المتزايد على" الرئيس الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية أوكرانيا: ما يوقف بوتين هو وحدتنا وتصميمنا فقط) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية أوكرانيا: ما يوقف بوتين هو وحدتنا وتصميمنا فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).