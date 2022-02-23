2022/02/23 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B2Gf3hXgzV4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد تفاصيل بدء التوغل الروسي في اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد تفاصيل بدء التوغل الروسي في اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).