شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي للكتلة الصدرية في النجف الاشرف



شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي للكتلة الصدرية في النجف الاشرف
2022/02/23 | 11:40 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: j2m3fSCUYaE

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