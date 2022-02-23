الإطاحة بمتهم سرق أكثر من 10 آلاف دولار في بغداد

2022/02/23 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بسرقة أكثر من ١٠ آلاف دولار أمريكي.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتسليب مبلغ مالي قدره (١٠٨ ألف دولار أمريكي ) من أحد المواطنين وسط العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".

وبحسب البيان، نفذت مفارز مكافحة الإجرام أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بعدة عمليات سرقة، ومتهمين آخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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