يتألمون في صمت..اضطراب الأكل يهدّد الرجال أيضًا

2022/02/23 | 11:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كان هناك اعتقاد بأن اضطرابات الأكل تصيب الفتيات المراهقات فقط.ويعاني الرجال والفتيان من اضطرابات الأكل بأعداد أكبر بكثير مما يتوقعه الناس، ويمكن لفهم شكل هذه الحالات أن يساعد في مكافحتها، حسبما يقوله الخبراء.

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