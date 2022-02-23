تظاهرة لخريجي المعاهد التقنية وسط ديالى للمطالبة بتوظيفهم

2022/02/23 | 11:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..تظاهر العشرات من خريجي المعاهد التقنية في ديالى، الاربعاء، رافعين لافتات مدونة فيها 3 مطاليب رئيسية.وقال محمد التميمي احد المتظاهرين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من خريجي المعاهد التقنية خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى محافظة ديالى واتجهوا بعدها الى تقاطع البلدة وسط بعقوبة في طريقهم الى ساحة الفلاحة قبل العودة في […]

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