2022/02/23 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربة جوية عراقية تدمر وكرين لداعش الإرهابي في كركوك

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