2022/02/23 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بسرقة أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزها، تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتسليب مبلغ مالي قدره (108ألف دولار أمريكي) من أحد المواطنين وسط العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ".

وأضافت أنه "تم توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

وأوضحت أن "مفارز مكافحة الإجرام نفذت أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بعدة عمليات سرقة، ومتهمين آخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بسرقة أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بسرقة أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).