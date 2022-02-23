2022/02/23 | 11:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاربعاء، استحالة تشكيل حكومة دون توافق شيعي، مبينا ان تحالف الثبات الوطني المرتقب اعلانه سيضم اكثر من 140 نائبا.وقال العتبي في تصريح لـ/ المعلومة/،انه” من الصعب تشكيل حكومة جديدة دون توافق شيعي- شيعي باعتبارهم المكون الاكبر وعليهم مسؤولية اختيار مرشح رئيس مجلس الوزراء لافتا الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار: الثبات الوطني سيضم 140 نائبا ويكشف عن خطوات مهمة مقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار: الثبات الوطني سيضم 140 نائبا ويكشف عن خطوات مهمة مقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).