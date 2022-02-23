مانشستر يونايتد يواجه أتلتيكو مدريد في مواجهة الثأر القديم

2022/02/23 | 12:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تفوح رائحة ثأر قديم من مواجهة فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاربعاء، في ختام ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وتواجه الفريقان مرةً واحدة في المسابقات القارية “ذهاب وإياب”، وكانت موسم 1991ـ1992 في الدور الثاني لكأس الكؤوس الأوروبية، التي أدمجت بكأس الاتحاد الأوروبي لتصبح الدوري الأوروبي […]

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