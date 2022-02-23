2022/02/23 | 12:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انتقد الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي الإنجليزي، قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بإلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين، للموسم الجاري من المسابقات الأوروبية.وجاء ذلك عقب فوز كتيبة توخيل أمام ليل بهدفين نظيفين، في ملعب “ستامفورد بريدج”، في ذهاب دور الستة عشر من دوري ابطال أوروبا.وقال توخيل في تصريحات صحفية لشبكة […]

ظهرت المقالة توخيل ينتقد قرار اليويفا بعد فوز تشيلسي على ليل أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توخيل ينتقد قرار اليويفا بعد فوز تشيلسي على ليل) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توخيل ينتقد قرار اليويفا بعد فوز تشيلسي على ليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).