العراق.. المخدرات وصراعات العشائر والسياسة تزعزع محافظة ميسان

2022/02/23 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقي أحداث عنف وقعت مؤخراً بظلالها على مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان العراقية الجنوبية التي باتت في الآونة الأخيرة مسرحاً لتصفية الحسابات السياسية والعشائرية وتجارة وتهريب المخدرات.

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