الحشد يرصد ملف تجنيد الارهابيين عبر الحدود ويحذر من خطورته

2022/02/23 | 12:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الأربعاء، رصد ملف تجنيد الإرهابيين عبر الحدود فيما حذر من الارهاب الصامت وتهديده لامن البلاد.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” بعد معارك التحرير التي انهت سطوة داعش الارهابي في العراق ومزقت مخططاته الاجرامية بدا سيناريو اخر لتهديد امنه بشكل مباشر من خلال استغلال العوز الماضي […]

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