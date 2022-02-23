2022/02/23 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتيجة للتوسع العمراني الكبير الذي

تشهده محافظة كربلاء المقدسة فأن هنالك

تحديات ومسؤوليات كبيرة تقع على مديرية

بلدية كربلاء في تنفيذ مشاريعها وخططها

للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة .

المهندس حسن الشريف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية كربلاء تكشف عن مشاريعها الجديدة وتؤكد عن قرب المباشرة لثلاثة مجسرات كهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية كربلاء تكشف عن مشاريعها الجديدة وتؤكد عن قرب المباشرة لثلاثة مجسرات كهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).