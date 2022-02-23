وزارة الاعمار: انجاز سبع مدارس في محافظة نينوى..(صور)

2022/02/23 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، سبع ابنية مدرسية

بمدينة الموصل في محافظة نينوى، ضمن

مناطق (النهروان، العربي، النور،

الزهراء، سومر، السلام، مشيرفة

الثانية)، لصالح وزارة التربية.





وذكر ا

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