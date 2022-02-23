الكتلة الصدرية تشكل غرفة عمل بشأن سبعة ملفات

2022/02/23 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري،

اليوم الأربعاء، عن تشكيل غرفة عمل من

أعضاء الكتلة الصدرية حول ملفات

الكهرباء والنفط والزراعة والتجارة

والاتصالات والعدل والموارد المائية.

وشدد في بيان تابعته وكا

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