شرطة أمستردام توقف مسلّحاً احتجز لساعات رهائن في متجر

2022/02/23 | 12:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر من الشرطة قرب متجر “آبل ستور”ً في إحدى الساحات الرئيسية في أمستردام إثر عملية احتجاز رهائن مساء 22 شباط/فبراير 2022.© ا ن ب/ا ف ب لورنز بوش لاهاي (أ ف ب) – أعلنت الشرطة الهولندية مساء الثلاثاء أنّها أوقفت مسلّحاً بعدما احتجز لساعات رهائن في متجر “آبل ستور” في إحدى ساحات امستردام […]

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