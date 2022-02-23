الاتحاد الوطني ينفي اتفاقه مع الديمقراطي لتمرير البرزنجي كمرشح توافقي

2022/02/23 | 12:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نفى الاتحاد الوطني غياث السورجي , الأربعاء , وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي على تمرير مرشح عمر البرزنجي كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية بدلال عن برهم صالح.وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الحوارات واللقاءات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مقطوعة نهائيا وعلى كافة المستويات منذ مدة بسبب […]

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