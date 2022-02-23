2022/02/23 | 12:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن تناول الخضار، وخاصة المطبوخة منها ، لن يحمي قلبك ، لكن النقاد وصفوا النتائج بأنها مشكوك فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تفجر مفاجأة..تناول الخضار ليس له تأثير وقائي على القلب..ما رأي الخبراء؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تفجر مفاجأة..تناول الخضار ليس له تأثير وقائي على القلب..ما رأي الخبراء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).