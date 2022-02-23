طائرات F_16 العراقية توجه ضربة موجعة لداعش في كركوك

2022/02/23 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، تدمير وكرين لداعش بضربة جوية في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها كهفين يستخدمان كوكرين للعناصر الإرهابية في منطقة قوشقاية ضمن محافظة كركوك".

وأشارت الى "تدمير الوكرين بالكامل، في غضون ذلك خرجت قوة الى المكان المستهدف".

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